Covid-19

O diretor do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) alertou que se os países e as pessoas abrandarem as medidas contra a covid-19 haverá uma segunda vaga com "consequências devastadoras".

"Apelo fortemente ao continente para que não baixe a guarda porque as consequências seriam devastadoras", advertiu John Nkengasong, durante a conferência de imprensa semanal sobre a evolução da pandemia no continente africano.

Desde que a primeira infeção continental foi detetada a 14 de fevereiro, no Egito, a região acumulou pouco mais de 1,6 milhões de casos (4,2% do total mundial), mais de 39.000 mortes (3,6% do total mundial) e 1,3 milhões de pessoas recuperadas, segundo os últimos dados divulgados hoje pelo CDC África, uma agência que funciona no âmbito da União Africana (UA).