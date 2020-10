OE2021

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Siza Vieira, admitiu hoje manter, no próximo ano, o apoio à retoma progressiva da atividade e a "ir mais longe" nos apoios às empresas "se necessário".

"Relativamente ao apoio à retoma progressiva e a outros apoios [...] entendemos que pode ser necessário continuar a manter esse regime com as afinações que possam ser necessárias no primeiro semestre do próximo ano e, se for caso disso, alargar essas medidas tendo em conta os instrumentos europeus à nossa disposição", disse o ministro, no final da Concertação Social que esta manhã debateu a proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

"Vamos continuar a manter estes apoios ao emprego e temos disponibilidade para ir mais longe se necessário", reforçou Siza Vieira.