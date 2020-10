DGArtes

A Plateia - Associação de Profissionais das Artes Cénicas alertou hoje para o atraso na divulgação dos resultados de três concursos do Programa de Apoio a Projetos da Direção-Geral das Artes (DGArtes), que deveriam ter sido conhecidos em setembro.

"A Plateia enviou à Direção-Geral das Artes um pedido de esclarecimento com carácter urgente, sobre o anúncio dos resultados do Programa de Apoio a Projetos. Segundo o regulamento, os projetos poderão ser executados a partir do dia 01 de novembro de 2020. Estamos hoje a 15 de outubro de 2020 e ainda não foram sequer divulgados os resultados provisórios", refere a Plateia num comunicado hoje divulgado, na página da associação na rede social Facebook.

As candidaturas aos concursos de apoio a projetos no domínio da Criação e Edição, de Programação e Desenvolvimento de Públicos e de Internacionalização abriram no dia 19 de maio e encerraram em 02 de julho.