Covid-19

Quase metade das pessoas infetadas com covid-19 no surto detetado no lar ilegal de Évora recuperou da doença e não foram reportados novos casos relacionados nos últimos 28 dias, divulgou hoje o município.

Em comunicado, a Câmara de Évora indicou que, dos 53 casos identificados neste surto, "22 já estão recuperados" e que se mantêm "29 ativos", registando-se dois óbitos (duas utentes), mas "apenas um foi atribuído à covid-19".

Dos casos ativos do surto do Lar da Quinta da Sizuda, situado na periferia de Évora, um deles está internado em enfermaria no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), adiantou a autarquia alentejana.