Actualidade

O antigo diretor-geral do Ambiente de Cabo Verde Moisés Borges, que o Ministério Público pretende acusar na investigação à gestão do Fundo do Ambiente, negou hoje qualquer favorecimento a autarquias do PAICV e "discriminação" das lideradas pelo MpD.

Moisés Borges, atual deputado do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição desde 2016), reagiu no parlamento, durante a primeira sessão ordinária de outubro, ao ser confrontado por outros deputados com o teor da acusação do Ministério Público (MP), que a Lusa noticiou em setembro, relativo a uma investigação iniciada em 2015.

"Vão ter que provar no tribunal aquilo que disseram em relação à minha pessoa. Estejam cientes que vão todos ter que se justificar", avisou, durante a sua intervenção, após as críticas à alegada discriminação, de 2012 a 2015, dos municípios liderados pelo Movimento para a Democracia (MpD, no poder) no apoio a projetos através do fundo do Ambiente e suposto favorecimento das autarquias e associações lideradas por militantes do PAICV.