Moçambique/Ataques

A Frelimo, partido no poder em Moçambique, considerou hoje que as Forças de Defesa e Segurança (FDS) estão a travar um "duro combate" contra "terroristas" em Cabo Delgado, reconhecendo a gravidade do conflito.

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) falou sobre a violência armada na província de Cabo Delgado, norte do país, durante o discurso de abertura da sessão ordinária da Assembleia da República (AR).

"As Forças de Defesa e Segurança, sob comando firme de Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República e comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, têm vindo a travar um duro combate contra os terroristas", afirmou o chefe da bancada da Frelimo, Sérgio Pantie.