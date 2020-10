Actualidade

Os sindicatos do Setor Financeiro (Mais) e dos Bancários do Centro (SBC) revelaram hoje que "muitos trabalhadores" do Santander estão a receber uma proposta de rescisão por mútuo acordo e garantiram que não vai aceitar pressões ou ameaças.

"Muitos trabalhadores do Banco Santander Totta estão a ser convocados para uma reunião com os recursos humanos, na qual está também presente um consultor externo. O objetivo é apresentar-lhes uma proposta de rescisão por mútuo acordo, tendo como contrapartida uma indemnização", lê-se num comunicado conjunto do Mais Sindicato e do SBC.

No documento, os sindicatos lembram que os trabalhadores são livres para escolher continuar a sua carreira no banco ou noutro projeto, notando que, só após essa ponderação, é que devem aceitar ou recusar a proposta do Santander.