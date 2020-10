Actualidade

O Governo da Madeira vai adquirir, até final do ano, a totalidade do capital social da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), responsável pela gestão do Centro Internacional de Negócios da região (CINM), indicou hoje o chefe do executivo.

"Vamos cumprir a determinação da União Europeia na aquisição do capital da SDM, ou seja, o governo vai comprar o capital aos privados", disse Miguel Albuquerque, reforçando: "Pensamos encerrar essa negociação até ao fim do ano e depois vamos apostar e reforçar a competitividade do Centro Internacional de Negócios."

O governante fez estas declarações à margem de uma visita a uma escola no concelho de Câmara de Lobos, zona oeste da Madeira.