Actualidade

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, anunciou hoje no parlamento a criação de 800 mil novos empregos no setor público até 2022 como parte de um plano de recuperação económica após o impacto da covid-19 nas finanças do país.

"Alocámos 100 mil milhões [de rands] [5,1 mil milhões de euros] nos próximos três anos para criar empregos públicos e sociais, à medida que o mercado de trabalho recupera, começando agora, com mais de 800.000 oportunidades de emprego nos próximos meses", afirmou.

Na sessão conjunta do parlamento da Assembleia Nacional e o Conselho Nacional de Províncias, o chefe de Estado sul-africano cinco prioridades para a recuperação da economia sul-africana que perdeu 2,5 milhões de postos de trabalho no segundo trimestre deste ano, registando uma contração de 16,4% e empurrando 30% a 40% dos trabalhadores para a "pobreza extrema", segundo os sindicatos.