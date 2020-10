Actualidade

Os bancos que operam em Portugal tinham 3.965 agências no final do primeiro semestre, menos 117 face a junho de 2019, segundo a Síntese de Indicadores do Setor Bancário hoje divulgada pela Associação Portuguesa de Bancos (APB).

Quanto a trabalhadores, na atividade doméstica, eram 46.714 no final do primeiro semestre, neste caso praticamente estável (mais 41) face ao primeiro semestre de 2019, ainda de acordo com a associação que representa os principais bancos que operam em Portugal.

A redução da estrutura dos bancos tem vindo a acontecer nos últimos anos e, apesar do ligeiro ganho de trabalhadores indicado nestes dados, nos próximos meses e anos os analistas preveem que o setor em termos agregados reduza o pessoal.