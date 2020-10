Actualidade

O antigo secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, foi hoje designado vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), iniciando funções na sexta-feira, anunciou a instituição.

"Ricardo Mourinho Félix é o novo vice-presidente e membro do Comité de Gestão do Banco Europeu de Investimento (BEI). Assume o cargo no dia 16 de outubro [sexta-feira], sucedendo a Emma Navarro, cujo mandato termina hoje", pode ler-se num comunicado da instituição divulgado hoje.

No dia 03 de setembro, o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, confirmou que Ricardo Mourinho Félix tinha sido indicado pelo Governo como candidato ao cargo.