Covid-19

Os testes realizados aos 17 utentes e 24 funcionários do lar de Santa Luzia, gerido pela Santa Casa da Misericórdia de Ourique, tiveram todos resultado negativo para o novo coronavírus, anunciou hoje a Câmara de Ourique.

Em comunicado enviado à Agência Lusa, a autarquia alentejana do distrito de Beja informou que, "na última ronda de testes de despistagem aos casos positivos de utentes e dos trabalhadores do lar de Santa Luzia", estes "deram todos negativos, estando as pessoas curadas do contágio por covid-19 e reunidas as condições para o regresso às rotinas daquele equipamento social da comunidade".

"Podemos afirmar que o surto" na comunidade "está controlado", disse o presidente do município, Marcelo Guerreiro, em declarações à Lusa.