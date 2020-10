5G

A NOS considerou hoje que as regras do leilão do 5G "são absolutamente ilegais, inaceitáveis e desastrosas" para o setor e para o país, depois de o grupo Vodafone ter dito que pondera "licitar menos espectro" ou até "não licitar".

Questionada pela Lusa sobre se admite ter uma posição como a Vodafone, a NOS não respondeu.

"As regras do leilão, tal como as conhecemos, são absolutamente ilegais, inaceitáveis e desastrosas para o setor e para o país", disse fonte oficial da operadora de telecomunicações.