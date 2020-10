Covid-19

O ministro da Ciência afirmou hoje que a pandemia da covid-19, que o colocou sob quarentena por estar infetado, revelou a necessidade de um "melhor equilíbrio" entre a atividade humana e a biodiversidade do planeta.

Para Manuel Heitor, que participou hoje por videoconferência no encerramento da conferência anual do MIT Portugal, que decorreu em Lisboa, será preciso "mais conhecimento, inovação e colaboração" entre instituições científicas e "novos métodos de observação" da Terra para se obter um "melhor equilíbrio" entre "a vontade" de "aumentar a atividade económica" e manter a biodiversidade do planeta.

Segundo o titular da pasta da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, que fez uma intervenção integralmente em inglês e vestido de forma informal, a pandemia da covid-19 é o resultado do desequilíbrio da relação do Homem com o planeta, uma vez que o vírus na origem da nova infeção respiratória começou por se alojar em animais antes de transitar para as pessoas.