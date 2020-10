Actualidade

Pelo menos um militar ao serviço da missão das Nações Unidas no Mali morreu hoje numa explosão perto de Kidal, no nordeste do país, anunciou a missão, acrescentando que um outro soldado ficou ferido.

No seu portal, a Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização do Mali (Minusma) anunciou que "por volta das 13:30 [(14:30 em Lisboa], um veículo da Força da Minusma atingiu uma mina ou dispositivo explosivo a cerca de 50 quilómetros da cidade de Kidal".

"A explosão resultou na morte de um elemento. Um outro, gravemente ferido, foi transportado pela Minusma para receber cuidados médicos adequados", refere a nota.