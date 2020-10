Actualidade

O ministro dos Transportes cabo-verdiano, Carlos Santos, afirmou hoje que a intervenção do Estado na Cabo Verde Airlines (CVA) é "inevitável" e será anunciada "muito brevemente", envolvendo a restruturação da companhia, que não realiza voos comerciais desde março.

Ao intervir na Assembleia Nacional, na Praia, na primeira sessão parlamentar de outubro, num debate sobre os transportes e os seus impactos no desenvolvimento do país, agendado pela oposição e visando especialmente a CVA - que resultou da venda de 51% do capital social da TACV -, o governante garantiu que a "companhia vai continuar".

"Nós vamos continuar a apostar na TACV, que esta companhia deve recentrar os seus objetivos no curto prazo, olhar para a diáspora e para o turismo, que deve redimensionar a empresa, sim", afirmou, depois de várias críticas e perguntas da oposição sobre o negócio envolvendo a CVA.