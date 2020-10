Covid-19

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou hoje a reabertura de três fronteiras terrestres do Brasil com o Paraguai, que estavam fechadas devido à pandemia de covid-19.

O anuncio foi divulgado numa imagem publicada pelo Presidente brasileiro na rede social Twitter.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil acrescentou, em nota, que serão reabertas as fronteiras que ligam as cidades de Foz do Iguaçu (Brasil) e a Ciudad del Este (Paraguai), Ponta Porá (Brasil) e Pedro Juan Caballero (Paraguai) e Mundo Novo (Brasil) e Saltos del Guaira (Paraguai).