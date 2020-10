Actualidade

Uma fração dos pacotes de estímulo à recuperação das economias da crise provocada pela pandemia de covid-19 poderia ser suficiente para permitir cumprir o acordo de Paris de combate às alterações climáticas, defende um estudo publicado hoje.

A investigação de uma equipa de cientistas de instituições do Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, publicada hoje na revista Science, concluiu que se um décimo dos mais de 12 biliões (milhões de milhões) de dólares anunciados para a recuperação económica fossem investidos anualmente durante os próximos cinco anos em projetos de energia 'verde', "o mundo poderia ser encaminhado para cumprir as metas do Acordo de Paris" sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE).

Era preciso, defendem os investigadores do Imperial College (Reino Unido), Climate Analytics (Alemanha) e Instituto de Investigação em Eletricidade (Estados Unidos), que essa parcela fosse investida em planos de recuperação que desviem o sistema energético global das fontes de energia poluentes.