Covid-19

O Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde de Estremoz (Évora) encerrou esta tarde devido à existência de sete casos positivos de covid-19, na unidade de saúde, disse o presidente do município, Francisco Ramos.

O autarca indicou à agência Lusa que o SUB do centro de saúde local fechou para desinfeção, devido a este foco de covid-19, que envolve sete pessoas infetadas, entre médicos, enfermeiros e auxiliares.

Francisco Ramos explicou que os doentes que se deslocarem ao SUB de Estremoz vão ser encaminhados para as urgências do hospital de Évora.