Covid-19

O presidente do PSD, Rui Rio, admitiu hoje que possa vir a ser obrigatória a utilização da aplicação StayAway Covid, desde que haja garantias da sua eficácia, que considerou não existirem na atual proposta do Governo.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, Rio considerou que a atual formulação da proposta de lei do Governo "não tem condições para entrar em vigor", mas disse não querer "derrotar à partida" o diploma.

O presidente do PSD anunciou que o partido vai apresentar um diploma idêntico ao do Governo sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras na rua, mas sem as referências ao uso obrigatório da aplicação StayAway Covid, de forma a aprovar rapidamente "uma medida muito urgente" e deixar para analisar em comissão parlamentar a questão da 'app'.