Covid-19

O lar do Centro Social Beneméritos, em Póvoa de Rio de Moinhos, no concelho de Castelo Branco, tem entre utentes, funcionários e prestadores de serviço, 29 infetados com o novo coronavírus, que provoca a covid-19, foi hoje anunciado.

"Os números são preocupantes. Estamos sensibilizados para a situação e estamos a articular todos os meios para que não tomem proporções mais elevadas. Todos nós estamos preocupados. Esta Instituição de Solidariedade Social (IPSS) irá dar todos os esclarecimentos aos familiares dos utentes", afirmou hoje o presidente da Câmara de Castelo Branco, José Augusto Alves.

"Temos que ter serenidade e confiança nas instituições", apelou o autarca, que falava numa conferência de imprensa convocada de urgência para divulgar a situação.