Actualidade

As autoridades judiciais angolanas recusaram um pedido de libertação imediata ((Habeas Corpus) do empresário Carlos São Vicente, de acordo com informação do processo hoje consultada pela Lusa.

Um acórdão do Tribunal Supremo de Luanda, datado de 07 de outubro, negou provimento ao pedido de Habeas Corpus "por falta de fundamento", pelo que o empresário angolano continuará em prisão preventiva.

O pedido de Habeas Corpus, para a libertação de Carlos São Vicente foi entregue a 28 de setembro e, a 07 de outubro, a defesa do empresário angolano apresentou ainda um requerimento, dirigido ao juiz presidente do Tribunal Supremo, a que a Lusa teve acesso, a pedir a junção ao processo de um relatório da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal.