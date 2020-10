Actualidade

Com o mercado internacional a sobrepor-se em vendas ao mercado nacional num ano atípico, os produtores da Região dos Vinhos Verdes apostam e dinamizam o enoturismo para promover as produções de vinho, quintas e o noroeste de Portugal.

Diana e António Monteiro gerem, juntamente com o pai, a mãe e outro irmão, 250 hectares de vinha divididos por diferentes quintas no país, sendo uma das propriedades a Quinta da Arca, em Valongo, distrito do Porto.

Se, antes da pandemia de covid-19, o mercado nacional representava 60% das vendas e o mercado internacional 40%, este ano, as contas "inverteram-se", com as produções a terem maioritariamente como destino os Estados Unidos da América, Canadá e o Brasil.