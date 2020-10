Covid-19

A Câmara de Estarreja comunicou hoje a decisão de encerrar os cemitérios do Município no Dia de Todos os Santos e nos Fiéis Defuntos, a 31 de outubro e 01 de novembro.

Em comunicado, a autarquia esclarece que os cemitérios têm gestão das Juntas de Freguesia e estas "manifestaram a sua preocupação perante a previsibilidade de aglomerados de milhares de pessoas, incluindo com deslocações de fora do concelho", bem como a "dificuldade em garantir todas os meios exigíveis para que sejam asseguradas as normas de segurança".

A decisão de fechar os cemitérios naqueles dias foi tomada em reunião do Gabinete de Crise - COVID19 ETR e é justificada pela evolução da pandemia de covid-19.