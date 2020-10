Açores/Eleições

O líder do CDS-PP/Açores, Artur Lima, disse hoje que "está na altura" de o Governo da República pôr a TAP a voar para o Pico e de resolver a questão do porto marítimo da ilha.

"O CDS também propôs, no ano passado, que a TAP retomasse os voos para o Pico. Essa proposta foi aprovada por unanimidade no parlamento e o Governo da República não lhe deu seguimento", afirmou Artur Lima.

O presidente da estrutura regional dos centristas falava aos jornalistas no final de uma ação de contacto com a população da Madalena, no Pico, no âmbito das eleições regionais agendadas para 25 de outubro, na qual esteve acompanhado pelo líder nacional do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, e pelo cabeça de lista pelo círculo daquela ilha, Tiago Cardoso.