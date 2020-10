Pedrógão Grande

O presidente da Cáritas Diocesana de Coimbra (CDC) disse hoje que todas as situações elegíveis de habitações permanentes que arderam nos incêndios de 2017 em Pedrógão Grande foram apoiadas, assegurando que foi possível "administrar corretamente os fundos".

"Mesmo que seja abusivo da minha parte, hoje tenho consciência que as situações foram todas atendidas, ou seja, as situações que estiveram dentro dos critérios e que estiveram numa situação elegível", avançou o presidente da CDC, Luís Costa, no âmbito de uma audição na comissão eventual de inquérito parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior.

Luís Costa alertou, no entanto, para a situação das casas de segunda habitação, em que "nem todas as pessoas foram apoiadas e muitas pessoas foram ali prejudicadas".