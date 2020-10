Actualidade

Um juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro determinou hoje o afastamento, por 90 dias, do senador Chico Rodrigues, encontrado com dinheiro escondido entre as nádegas numa operação da Polícia Federal.

A decisão foi decretada hoje pelo juiz do STF Luís Roberto Barroso, que posteriormente encaminhou o caso para deliberação do Senado, a quem cabe manter ou não o afastamento do parlamentar.

O magistrado justificou o afastamento com a "gravidade concreta" do caso e com a necessidade de evitar que o senador use o cargo para dificultar as investigações.