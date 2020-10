Actualidade

O presidente do FC Porto admitiu hoje que ficou "desgostoso" com a venda de Alex Telles ao Manchester United e garantiu que tentou tudo para que o futebolista brasileiro não saísse já do clube.

Em entrevista à TVI, Pinto da Costa explicou que já não era possível manter o jogador, uma vez que este tinha demonstrado a vontade de sair.

"Nunca fico satisfeito quando sai um bom jogador. Uma grande venda que fiquei desgostoso foi o Hulk e foi um grande negócio. Há momentos em que não temos outra solução. Uma semana antes de fechar o mercado, veio pedir para sair porque queria ir para o Manchester. Tentei que não fosse, tentei compensá-lo nem que ficasse até ao fim do ano. Mas manter um jogador que assume publicamente perante mim que quer sair, não pode ficar", explicou o dirigente.