Actualidade

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro decidiu hoje manter a ordem de prisão do narcotraficante André Oliveira Macedo, um dos líderes da poderosa fação criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que se encontra foragido.

Por nove votos a favor e um contra, o plenário manteve a decisão do presidente do Supremo, Luiz Fux, que determinou que o narcotraficante seja novamente preso, após ter sido libertado no sábado por um outro magistrado do STF.

"Os estados gastam milhões para recapturar foragidos. A sua captura consumiu expressiva verba pública e ele aproveitou-se da decisão aqui questionada para fugir imediatamente e cometeu fraude processual ao indicar endereço falso, fez troça da justiça", disse Luiz Fux durante o julgamento.