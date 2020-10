Covid-19

O Governo brasileiro informou na quinta-feira que o país somou 713 mortes e 28.523 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, momento em que a taxa de letalidade da doença no país desceu para 2,9%.

De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o Brasil totaliza agora 152.460 óbitos e 5.169.386 casos de infeção desde o início da pandemia, que foi registada oficialmente no país em 26 de fevereiro.

Após várias semanas com a taxa de letalidade da covid-19 fixada em 3%, o Brasil conseguiu hoje descer para 2,9%, enquanto que a taxa de incidência é agora de 72,5 mortes e 2.459,9 casos por cada 100 mil habitantes.