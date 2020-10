Covid-19

A histórica cidade inca de Machu Picchu, grande atração turística do Peru, vai reabrir no sábado para os habitantes locais, e em novembro para os restantes peruanos e estrangeiros, anunciaram hoje as autoridades.

O Peru iniciou na quinta-feira uma reabertura progressiva dos seus museus e sítios arqueológicos após sete meses de encerramento devido à pandemia covid-19, que tem afetado o acesso de visitantes ao património cultural em todo o mundo.

Os habitantes da região de Cuzco poderão visitá-la novamente a partir de sábado, enquanto os outros peruanos e os estrangeiros serão autorizados a entrar a partir de 01 de novembro.