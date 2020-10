Covid-19

O ministro das Comunicações do Brasil, Fábio Faria, tornou-se no décimo primeiro membro do Governo de Jair Bolsonaro a estar infetado com o novo coronavírus, após informar que teve resultado positivo no teste na quinta-feira.

A comunicação do resultado positivo foi dada pelo próprio ministro, através de um vídeo partilhado na rede social Twitter, em que declarou que a doença se manifestou depois de ter participado num jantar.

Fábio Faria afirmou que está bem de saúde e que continuará a trabalhar integralmente a partir de casa.