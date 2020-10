Actualidade

O Governo timorense destina para 2021 quase tanto ao pagamento de pensões e à construção de casas para os veteranos como destina ao Ministério da Educação, Juventude e Desporto na proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE).

Dados da tabela sobre as despesas dos órgãos e serviços da Administração Central, contido no texto ao qual a Lusa teve acesso, mostram que o programa de "reconhecimento e glorificação da libertação nacional e dos respetivos heróis" é o terceiro com mais gastos em todo o OGE.

Em concreto, esse programa - que inclui pensões a veteranos - tem destinados em 2021 cerca de 101,3 milhões de dólares (86,53 milhões de euros) ou 5,6% do orçamento total para o próximo ano.