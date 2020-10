Actualidade

A proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) timorense para 2021, entregue quinta-feira no Parlamento Nacional, representa um aumento de 21% na despesa total face a 2020, com mais de um terço destinado a transferências públicas.

Os dados da proposta, aos quais a Lusa teve acesso, mostram que ainda que não seja a categoria que mais cresce, as transferências públicas são a maior fatia do orçamento, representando 35,5% do gasto total.

Segue-se capital de desenvolvimento, que representa 26,7% da despesa, bens e serviços (22,4%), salários e vencimentos (12,7%) e capital menor (2,7%).