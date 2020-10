Actualidade

O Governo timorense prevê 136 milhões de dólares (116,17 milhões de euros) para construção e manutenção de estradas e pontes em 2021, a maior fatia das despesas com infraestruturas da proposta do Orçamento Geral do Estado.

Dados da proposta, entrega quinta-feira no Parlamento Nacional e à qual a Lusa teve acesso, mostram que a maior fatia destinada ao Capital de Desenvolvimento será canalizada para o Fundo das Infraestruturas - que receberá uma injeção de 338,5 milhões de dólares (289,16 milhões de euros) para financiar várias obras públicas.

A esse valor somam-se 64,8 milhões de dólares (55,36 milhões de euros) para projetos de infraestruturas dos diferentes ministérios, 10,7 milhões de dólares (9,14 milhões de euros) para o Ministério das Obras Públicas financiar o Programa de Desenvolvimento Integrado Municipal e 3,6 milhões (3,1 milhões de euros) para o Fundo Covid-19 para "manutenção de hospitais, clínicas e laboratórios".