Actualidade

A Associação Mutualista Montepio aprovou na quinta-feira, por "larga maioria" as propostas apresentadas do Relatório e Contas Consolidadas e o parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2019, e ainda a proposta de modificação do Regulamento de Benefícios.

Em comunicado, a Associação informa que os associados aprovaram, em Assembleia Geral por maioria de 99% as propostas apresentadas de modificação do Regulamento de Benefícios, e por maioria de 97%, o Relatório e Contas Consolidadas e o parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2019.

Foi aprovado o "Relatório e Contas Consolidadas e Parecer do Conselho Fiscal (consolidação das contas individuais do Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM), com as contas das diversas entidades nas quais o MGAM detém uma participação qualificada [consolidação por equivalência patrimonial] e com as entidades nas quais detém a maioria do capital e o domínio da gestão [consolidação integral], com destaque para o subgrupo segurador - Montepio Seguros, SGPS e, em especial, o subgrupo bancário da Caixa Económica Montepio Geral/Banco Montepio".