Actualidade

O embaixador do Irão em Lisboa defendeu hoje que as Nações Unidas devem também suspender as sanções ao armamento impostas a Teerão quando se votar, domingo, na resolução 2.231, o levantamento das restrições impostas pela ONU em 2015.

Numa declaração à agência Lusa, Morteza Damanpak Jami, considerando os Estados Unidos como "extremistas irracionais", lembrou que a natureza da resolução em causa é "diferente" das anteriormente revogadas pelo Conselho de Segurança contra o Irão.

"Ao contrário da perceção dos extremistas irracionais em Washington, é uma resolução de levantamento de sanções, não uma para aplicar, estender ou manter as sanções", sublinhou o diplomata iraniano, lembrando o Plano de Ação Conjunto Global (JCPoA - Joint Comprehensive Plan of Action), conhecido como Acordo Nuclear do Irão.