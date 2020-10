Actualidade

À Caritas chegam diariamente pedidos de ajuda para pagar as contas de pessoas a quem a pandemia tirou rendimentos e o emprego. Quase 80 mil euros já foram entregues para pagar rendas ou medicamentos e cresce a necessidade de apoio alimentar.

Eugénio Fonseca, presidente da Caritas Portuguesa, que coordena as várias Caritas Diocesanas espalhadas pelo país, não tem dúvidas de que a crise provocada pela pandemia de covid-19 é a que tem maior impacto no agravamento da pobreza nos últimos 100 anos.

A propósito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que se assinala a 17 de outubro, o presidente da Caritas aponta o dedo ao avanço rápido do acumular de riqueza "nas mãos de uns poucos" e à disparidade na sua distribuição para sinalizar o contraste com os "ténues sinais" de eliminação da pobreza, muito por falta de "vontade honesta e decidida", recusando ainda "ideias fatalistas de que a pobreza é algo que sempre acompanha o mundo".