Açores/Eleições

O PPM condenou hoje o "uso de meios públicos na campanha eleitoral" nos Açores e pediu a "absoluta garantia" de que o Governo Regional não vai partilhar listas do voto em mobilidade com o PS.

O líder regional monárquico, Paulo Estêvão, reiterou a sua oposição em relação à "situação absolutamente irregular por parte do Governo [Regional]", sublinhando que o executivo se serviu da Autoridade Tributária e Aduaneira para fazer chegar aos contribuintes açorianos um 'email' com informação acerca das eleições regionais.

Em declarações aos jornalistas no âmbito de uma ação de campanha na Fajã de Baixo, em Ponta Delgada, o também candidato pelo círculo eleitoral do Corvo referiu ainda que "o Governo tem vindo a utilizar os meios públicos no âmbito da campanha eleitoral", mas "deve abster-se de praticar estes atos".