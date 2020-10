Actualidade

A escritora espanhola Eva García Sáenz de Urturi, autora 'bestseller' no seu país, venceu a edição deste ano do Prémio Planeta, com um 'thriller' medieval intitulado "Aquitânia", enquanto a escritora Sandra Barneda foi distinguida como finalista.

O anúncio foi feito na quinta-feira, em Barcelona, pelo Grupo Planeta, autor do prémio de maior valor pecuniário em Espanha, que na sua 69.ª edição, em plena pandemia, decidiu jogar pelo seguro e apostar em valores seguros: nomes dos meios de comunicação social, 'best-sellers' e, se possível, autores da casa, segundo noticiou o El País.

Isso mesmo se verificou com as duas autoras premiadas, escolhidas de entre 582 candidatos ao prémio.