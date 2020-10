Actualidade

A Embaixada de Portugal no Senegal recomenda aos portugueses na Costa do Marfim que se mantenham contactáveis e atualizem a inscrição no consulado, numa altura em que cresce a tensão política no país a duas semanas das eleições presidenciais.

"Recomendamos que todos os portugueses na Costa do Marfim realizem ou atualizem a sua inscrição consular. Este passo é fundamental para melhor, e atempadamente, garantir a adequada proteção consular", refere a missão diplomática numa mensagem divulgada "online".

O apelo surge numa altura em que a Costa do Marfim vive um período de campanha eleitoral para as presidenciais de 31 de outubro e quando crescem os receios de confrontos violentos entre apoiantes e opositores da controversa candidatura a um terceiro mandato do chefe de Estado cessante, Alassane Ouattara.