Covid-19

A farmacêutica norte-americana Gilead sublinhou hoje que "parecem inconsistentes" os dados do estudo sobre o Remdesivir, que questionam a eficácia no tratamento da covid-19, lembrando que existem outros ensaios que validaram o benefício clínico do antiviral.

Na quinta-feira foram conhecidos os resultados de um estudo que revelava que o antiviral Remdesivir, considerado um dos tratamentos mais promissores para a covid-19, era ineficaz na prevenção da morte de pacientes.

Os resultados do estudo Solidarity, realizado com apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), foram tornados públicos pelo jornal Financial Times, antes de serem divulgados numa publicação revista por pares e de serem publicados numa revista científica.