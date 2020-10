Açores/Eleições

O líder do CDS-PP/Açores, Artur Lima, defendeu hoje a extinção da Comissão Nacional de Eleições (CNE), organismo que deixou o Governo Regional "à vontade" durante as semanas que antecedem as legislativas regionais de 25 de outubro.

"A CNE já deveria ter aberto os olhos mais cedo. Imparcialidade e neutralidade foi coisa que o Governo [Regional] nunca teve na campanha pré-eleitoral nem na campanha eleitoral, e a CNE andou cá e fechou os olhos", afirmou o também cabeça de lista pelos círculos da Terceira e da compensação, em declarações aos jornalistas no Museu da Baleia, na Horta, ilha do Faial.

Segundo um parecer conhecido hoje, e ao qual a agência Lusa teve acesso, a CNE diz que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) não deveria ter enviado uma correspondência aos açorianos sobre o sufrágio deste mês, pedindo também "neutralidade e imparcialidade" ao Governo Regional.