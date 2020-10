Actualidade

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) destacou hoje a diferença entre o IVAucher, "destinado aos consumidores", e a reclamada descida temporária do IVA nos serviços de alimentação e bebidas, considerada essencial para "capitalizar as empresas".

"O IVAucher é uma medida que se destina aos consumidores e à dinamização do consumo, enquanto a descida temporária do IVA se destina à manutenção dos postos de trabalho e ao investimento e capitalização das empresas, para que elas possam continuar de portas abertas", sustentou a secretária-geral da AHRESP, Ana Jacinto, durante uma conferência de imprensa para apresentação de um estudo sobre o impacto da redução do IVA no setor.

Embora afirmando "compreender que haja um intuito de asfixiar a proposta de redução da taxa do IVA" da associação e a "tentação de confundir as duas coisas", a AHRESP salienta que o IVAucher e a diminuição temporária do IVA "são medidas completamente distintas" e com objetivos "muito diferentes".