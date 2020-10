OE2021

A presidente do Sindicato dos Jornalistas (SJ) lamentou hoje, em declarações à Lusa, a ausência de medidas para o setor no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) e disse que foi pedida uma reunião ao secretário de Estado da tutela.

O SJ "lamenta que, com exceção das empresas do setor empresarial do Estado, que todos sabemos que não foram impactadas da mesma forma com a pandemia, não está nada previsto no Orçamento do Estado que responda àquilo que nos parecem ser as exigências do setor neste contexto em que a situação que já era débil e frágil" e "ficou bastante pior", afirmou Sofia Branco.

"Isto a par do facto de seis meses depois de anunciada a única medida [compra antecipada de publicidade institucional pelo Estado] - que não é uma medida extraordinária sublinho -, mas de antecipação de algo que já ia acontecer depois de anunciada como urgente", só agora é que houve a indicação de estão a ser feitos contactos com "alguns" media regionais e nacionais para a atribuição das verbas, acrescentou.