A defesa do colombiano Alex Saab, alegado testa-de-ferro de Nicolás Maduro, denunciou Cabo Verde nas Nações Unidas pelos "obstáculos que colocou arbitrariamente" aos advogados que o defendem no país, onde está detido desde junho, foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a assessoria de imprensa da equipa de defesa internacional do empresário colombiano, liderada pelo antigo juiz espanhol Baltasar Garzón, refere que a participação foi feita ao relator especial das Nações Unidas sobre a independência dos juízes e advogados, Diego Garcia-Sayán.

O recurso a este órgão do Conselho de Direitos Humanos da ONU pretende "solicitar uma comunicação urgente ao Governo da República de Cabo Verde sobre os obstáculos que colocou arbitrariamente" na atuação dos advogados de defesa de Alex Saab, que afirma que quando foi detido viajava com passaporte diplomático, como "enviado especial" do Governo da Venezuela ao Irão. Na participação é exposta uma "lista de factos e informações de base", ocorridos alegadamente desde que Alex Saab foi detido "arbitrariamente" e "ilegalmente" desde junho.