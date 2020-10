Covid-19

Pelo menos 26.884.800 pessoas foram consideradas curadas das mais de 38.965.020 infetadas em todo o mundo com o novo coronavírus desde a sua descoberta em dezembro na China, indica hoje um balanço da agência France-Presse.

O balanço às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa) refere que a pandemia já causou 1.099.509 mortos, 6.086 dos quais foram registados na quinta-feira, dia em que se notificaram 404.758 novos casos de infeção.

Os países que registaram mais mortes no último dia foram os Estados Unidos, com 1.103 mortos, a Índia com 895 e o Brasil com 713.