Açores/Eleições

A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu hoje que as riquezas dos Açores devem ser colocadas ao serviço da população e não de grandes grupos económicos, que promovem a precariedade, dando como exemplo o Porto da Praia da Vitória.

"É preciso dignidade de quem trabalha, combater a precariedade e é preciso que os açorianos e açorianas tenham mão, decisão e poder da sua extraordinária riqueza, para que o desenvolvimento não seja para enriquecer alguns, mas seja para a qualidade de vida e a dignidade de todos e de todas", afirmou.