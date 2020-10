Açores/Eleições

O presidente do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, disse hoje que os socialistas agem como se fossem os "donos de tudo isto", a propósito da mensagem enviada pela Autoridade Tributaria (AT) aos açorianos sobre o sufrágio deste mês.

O líder social-democrata reagia à posição da Comissão Nacional de Eleições (CNE), que disse que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) não deveria ter enviado uma correspondência aos açorianos sobre as eleições regionais de 25 outubro, pedindo também "neutralidade e imparcialidade" ao Governo Regional.

Segundo José Manuel Bolieiro, que falava após uma visita a uma exploração agrícola no Nordeste no âmbito da campanha eleitoral, a "censura" da CNE revela o "sentimento de impunidade" da parte do PS/Açores.