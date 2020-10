Actualidade

Três pescadores portugueses sobreviveram ao naufrágio do navio 'Geo Searcher', tal como o resto da tripulação, ocorrido quinta-feira no arquipélago de Tristão da Cunha, a cerca de 2.500 quilómetros do Cabo da Boa Esperança, disse hoje fonte marítima.

"Este navio saiu daqui do Cabo em agosto, o chefe de máquinas, o segundo de máquinas e o eletricista, são portugueses oriundos da Gafanha da Nazaré, arredores de Aveiro", adiantou à Lusa o técnico naval Rui Santos.

O navio, registado em Belize, com 69 metros de comprimento, encontrava-se na pesca da lagosta com 62 tripulantes a bordo, salientou.